Референдум о сокращении количества депутатов состоится в день парламентских выборов

Решение об организации референдума о сокращении количества депутатов было одобрено парламентом. За проголосовало 53 депутата.

Референдум состоится 24 февраля 2019 года в тот же день, что и парламентские выборы.

Граждане должны будут ответить на два вопроса: если они "согласны, чтобы число депутатов в парламенте сократили со 101 до 61" и, если они "согласны с тем, чтобы народ мог лишать депутата полномочий в случае, если тот не выполняет своих должностных обязанностей".