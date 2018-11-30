Тренеры, подготовившие спортсменов-медалистов, будут получать пожизненные пособия

Тренеры, подготовившие спортсменов-медалистов Олимпийских или паралимпийских игр, чемпионатов мира или Европы будут получать пожизненное ежемесячное пособие. Соответствующий законопроект был принят парламентом в окончательном чтении.

Законодательная поправка была инициирована депутатами Николаем Журавски и Андрианом Канду. Согласно проекту, тренеры, спортсмены которых завоевали золотую медаль на Олимпийских и паралимпийских играх получат пособия в зависимости от средней заработной платы, 0,9 от средней заработной платы – за первую серебряную медаль, завоеванную на Олимпийских и паралимпийских играх, 0,8 – за первую бронзовую медаль, завоеванную на Олимпийских и паралимпийских играх или за первую золотую медаль, завоеванную на чемпионатах мира, 0,7 – за первую серебряную медаль, завоеванную на чемпионатах мира, и 0,6 – за первую бронзовую медаль, завоеванную на чемпионатах мира или за первую золотую медаль, завоеванную на чемпионатах Европы, передает Молдпрес.

Выплата пожизненного пособия будет осуществляться ежемесячно, в зависимости от уровня достижений спортсменов. При установлении размера пожизненного пособия будут использоваться данные о средней заработной плате по экономике, предоставленные Национальным бюро статистики за месяц, предшествующий месяцу, в котором осуществляется выплата.

Получать пособия смогут тренеры, граждане и резиденты Молдовы, подготовившие спортсменов-медалистов в индивидуальных или командных соревнованиях на Олимпийских играх, чемпионатах мира или спортсменов, получивших звание «европейского Старшего чемпиона». Пособие будут получать тренеры, которые достигли пенсионного возраста и имеют стаж работы не менее 20 лет. Новые правила относятся, в том числе и к лицам, которые работали в качестве тренера спортивных команд бывшего СССР.

Поправки вступят в силу 1 января 2019 года.