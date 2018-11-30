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Почему дети пинаются в утробе матери: ученые разгадали тайну
// фото: Фото из открытых источников
17:54, 30 Nov 2018
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Исследователи нашли объяснение одному из самых милых событий, происходящих во время беременности.

Пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу «создать карту» собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира.

Об этом пишут исследователи из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, передает Naked Science.

Ученые измерили мозговые волны, производимые в моменты, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность, наблюдаемые у новорожденных, происходят в соответствующем полушарии, пишет УНИАН.

Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны «загораются» в левом полушарии мозга, которое обрабатывает прикосновения правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие.




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