Почему дети пинаются в утробе матери: ученые разгадали тайну

Исследователи нашли объяснение одному из самых милых событий, происходящих во время беременности.

Пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу «создать карту» собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира.

Об этом пишут исследователи из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, передает Naked Science.

Ученые измерили мозговые волны, производимые в моменты, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность, наблюдаемые у новорожденных, происходят в соответствующем полушарии, пишет УНИАН.



Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны «загораются» в левом полушарии мозга, которое обрабатывает прикосновения правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие.



