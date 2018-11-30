Первый поезд за последнее десятилетие отправился из Южной до Северной Кореи.
Решение относительно сообщения железнодорожных путей на Корейском полуострове было принято лидерами стран на встрече ранее в этом году, сообщает DW.
В течение 18-дневной поездки эксперты из обеих Корей вместе проедут более 2600 километров почти через всю Северную Корею. Обзор состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо провести для их модернизации, пишет УНИАН.
Из Южной Кореи отправилось шесть вагонов, среди которых, в частности, цистерна с 55 тоннами дизельного топлива для обеспечения бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для проведения совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.
До разделения Кореи в 1948 году Север с Югом соединяли две железнодорожные линии - одна на западе, другая - на востоке. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения. Руководство обеих стран предполагает, что до конца 2018 года произойдет соединение железных дорог Юга и Севера. Сеул выделил около 57 миллионов долларов США на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.
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