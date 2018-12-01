В Молдове увеличат зарплаты бюджетникам

По инициативе Демпартии оплату труда в бюджетном секторе подняли выше прожиточного минимума.

Более 36 тысяч педагогов теперь получают в среднем 6720 леев - на 800 леев больше. А оклады молодых специалистов со стажем работы меньше трех лет выросли на полторы тысячи леев.Пять с половиной тысяч воспитателей станут получать на тысячу леев больше. А зарплата восьми тысяч нянь в детсадах выросла почти в полтора раза, а во многих случаях удвоилась. Врачам больниц, финансируемых из госбюджета, оклады увеличили на 60%.

Получать они будут в среднем на три с половиной тысячи больше. Также повысили и зарплаты, начисляемые из фонда медицинского страхования. Врачам - на 20%, медперсоналу - на 10.

Самая многочисленная категория бюджетников, которым увеличили оклады, - это работники местных органов власти, их около 40-ка тысяч. Еще почти столько же - это социальные работники и персональные ассистенты людей с ограниченными возможностями. Первым зарплаты подняли почти на две тысячи леев, вторым - почти на 700.

И еще одна категория - сотрудники почтовых отделений. Зарплаты почтальонов удвоятся. На реализацию реформы оплаты труда в ближайшие два года выделят почти 4 млрд леев. К 2021 году средняя зарплата, начисляемая из госбюджета, вырастет на 30%. А зарплаты из местных бюджетов - на 55%.