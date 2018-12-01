Джоли и Питт согласовали условия опеки над детьми

Представляющая интересы голливудской звезды Анджелины Джоли адвокат Саманта Блей заявила, что актриса и ее муж Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми в рамках развода, передает Reuters.

По ее словам, данное соглашение делает ненужным бракоразводный суд. Детали договоренностей между Джоли и Питтом конфиденциальны и не подлежат разглашению. Развод голливудских актеров затянулся более чем на два года, передает Корреспондент.

Наиболее спорным вопросом для Джоли и Питта являлась опека над их 6 детьми, трое из которых являются биологическими детьми пары. Напомним, ранее суд обязал Джоли позволить Питту чаще видеть детей. Кроме того, Питт запретил бывшей супруге снимать их общих детей в кино.