Пассажир снял, как у самолета начала отваливаться обшивка двигателя

Пассажир самолета авиакомпании Frontier Airlines снял на видео, как во время полета воздушное судно теряет обшивку двигателя.

По информации издания USA Today, Airbus 320 вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 7:00 по местному времени (18:00 мск).

Однако спустя несколько минут после взлета пассажиры заметили, что у двигателя отходит обшивка, и сообщили об этом бортпроводникам, пишет РИА Новости.

Из-за инцидента самолет вернулся в аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе.

На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.