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Лицеистам, не сдавшим БАК с двух попыток, дадут третий шанс
// фото: RTR Moldova
13:17, 01 Dec 2018
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Лицеистам, не сдавшим бакалавр с двух попыток, дадут третий шанс. Новую возможность предоставят в том же году, когда проходили экзамены. При этом третья сессия будет платной. Соответствующий законопроект принят парламентом в окончательном чтении.

"Мы не могли закрепить сумму в законе, потому что каждый год она может меняться в зависимости от числа желающих сдать экзамен на степень бакалавра в третий раз. Если студент не сможет сам рассчитаться, то правительство рассмотрит возможность предоставить субсидию". 

Сроки проведения третьей сессии пока не установлены. Но возможно, ее проведут в период с августа до начала сентября, сообщает canal3.

В этом году экзамен на степень бакалавра сдали 62 процента кандидатов.




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