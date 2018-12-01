Ад на Земле: каким знакам зодиака противопоказано быть вместе

Нередко приходится слышать, что браки создаются на небесах. Однако если верить звездам, некоторым представителям знаков зодиака не только создавать семью, встречаться противопоказано! Почему? Да потому, что союз таких людей способен превратить жизнь друг друга в настоящий ад.

Телец + Стрелец

Более не подходящих по характеру знаков зодиака трудно себе представить. Воздушный, вечно мечущийся и постоянно ищущий себя Стрелец сталкивается со степенным, домашним, твердо стоящим на ногах Тельцом. Романтик никогда не поймет прагматика, так и Стрелец всегда будет считать Тельца боязливым, ограниченным и не способным перевернуть свою жизнь, чтобы сделать ее счастливой. В свою очередь, Телец будет считать Стрельца инфантильным и ненадежным, в общем, человеком, на которого нельзя положиться. Доверия в этой паре не будет изначально, причем Телец будет постоянно ревновать, а Стрелец – тяготиться навязчивости своего партнера. Его неуемная натура, в конце концов, приведет его к необходимости расставания. Впрочем, Телец может узнать об измене намного раньше, и тогда разрушать столь неудавшийся брак придется уже ему.Материал с портала Карельские вести ,передает Rambler.

Овен + Скорпион

Когда в одном периметре встречаются два знака зодиака, которыми покровительствует кровавый Марс, между ними летят искры. А если уж такие люди решились на создание семьи, ждите взрыва. Противостояние двух волевых характеров: импульсивного, неудержимого Овна с одной стороны, и хитрющего, ядовитого Скорпиона с другой, не может закончиться семейной идиллией. Мириться партнеры будут лишь в постели, да и там, жаркий секс будет, скорее, проявлением своих доминирующих качеств. В остальном же, вся жизнь Овна и Скорпиона будет состоять из провокаций, взаимных претензий и упреков. Никто из партнеров не захочет стать вторым, «прогнуться» под любимого человека, а если кто и решит стать более податливым, нежным и чутким к партнеру, второй тут же воспользуется этой слабиной и начнет устанавливать свои правила. Данные отношения хороши исключительно для партнерства в бизнесе и то на кратковременный период. В союзе они способны устранить любую преграду, но долгое ведение совместного бизнеса также обернется войной.

Козерог + Близнецы

Оба знака имеют нечто общее в характере, а именно страсть к деньгам. Но на этом схожие моменты заканчиваются и начинаются сплошные противоречия. Консервативным и слишком приземленным Козерогам приходится невероятно тяжело рядом с искрометными и совершенно непредсказуемыми Близнецами. Если первые до мозга костей осмотрительные реалисты, то вторые – прирожденные авантюристы, готовые рискнуть собственной жизнью ради мгновенного обогащения. Поступки Близнецов будут доводить Козерога до разрыва сердца, а с Козерогом партнер сойдет с ума от скуки и невозможности проявить свои таланты. К тому же, у представителей этих зодиакальных знаков совершенно разные ритмы жизни. Когда Козерог перед полуночью будет укладываться спать, Близнец будет обзванивать друзей и собираться на вечеринку. А вот первую половину дня Козерог вынужден будет проводить один, так как Близнецы – известные сони.

Рак + Водолей

Если предыдущие пары имеют хотя бы мизерные шансы на дружбу или финансовое партнерство, то Раку и Водолею лучше вообще не знакомиться. У этих людей совершенно разное мировоззрение, которое не позволяет им находить точки соприкосновения. Свободолюбивый Водолей разобьет мечты Рака на счастливую семейную жизнь, так как будет пренебрегать его чувствами и постоянно доводить до истерики своим равнодушием. В свою очередь, Рак будет чувствовать себя ущербным в таких отношениях. Недоверие партнеру будет выливаться в попытки контролировать любимого человека, следить за ним и ограничивать его свободу. Более того, у партнеров не будет даже общих тем для разговора, так как Рак считает Водолея слишком поверхностным и эгоистичным, а Водолей не обнаружит в Раке и капли творческого потенциала. Их общение будет постоянно сопровождаться спорами, ссорами и неприязнью.

Лев + Рыбы

Абсолютно противоположные личности, словно день и ночь никогда не смогут быть вместе. По словам астрологов, соединить Льва и Рыб может только сексуальное притяжение, да и то лишь на время. Наигравшись со своей «игрушкой», Лев быстро теряет интерес к такому партнеру, а Рыбам будет недоставать чувственности Льва. Темпераменты партнеров – еще один камень преткновения в отношениях. Львы любят публичность, часто окружают себя друзьями, любят проводить время в интересных компаниях, в то время как Рыбы стремятся к уединению и тишине, им приятнее предаться меланхолии или заниматься чем-то в одиночку. Наконец Львам нужно постоянное живое общение, активный обмен мнениями, в то время как обидчивые Рыбы могут днями не разговаривать со своим партнером, если тот чем-то обидел их. Все эти моменты будут чрезвычайно раздражать партнеров, которые никогда не смогут прийти к компромиссу и очень скоро отправятся каждый своей дорогой.

Овен + Дева

На первый взгляд, кажется, будто Овен и Дева вполне могут ужиться и создать семью. Но это ошибочное мнение. Влюбленность этих представителей знака зодиака очень быстро проходит, обнаруживая серьезные бреши во взаимопонимании. Девы, готовые стать для Овна надежным тылом и добрым советчиком, будут страдать от отсутствия заботы и ласки, от холодности и эгоизма партнера. Девам всегда будет казаться, что Овен в их лице приобрел лишь прислугу и безропотного раба, у которого нет собственного мнения. А Овен вместо помощи в осуществлении своих грандиозных планов, столкнется с попытками загнать его жизнь в рамки, очерченные обстоятельным партнером. Отдельная тема для конфликтов – финансы. Когда Дева включит свой «режим экономии», Овна начнет разрывать на части от невозможности жить так, как он привык, и осуществлять планы, которые сулили ему безбедную жизнь.

Рыбы + Весы

Любовь к прекрасному, пожалуй, единственное, что хоть как-то объединяет эти непохожие друг на друга знаки зодиака. Как пара такие люди не смогут существовать, ведь чем больше они будут вместе, тем сильнее станут разочаровываться друг в друге. Очень скоро Рыбам перестанет хватать душевной близости от Весов. Эти люди потеряют чувственную нить отношений, что обернется чередой измен, как со стороны Весов, так и со стороны Рыб. И это станет первым шокирующим разочарованием друг в друге. Разница в характерах также не будет способствовать сближению представителей этих знаков. Милосердные и бескорыстные Рыбы будут шокированы меркантильностью Весов и их неуемным желанием обеспечить собственную жизнь за счет других. Да и статистка говорит о том, что браки Рыб и Весов больше двух лет не живут.

Скорпион + Близнецы

Данную связь можно назвать роковой, ведь она приносит обоим партнерам лишь страдания. Чрезвычайно ревнивые и страшные в гневе Скорпионы превратят жизнь свободного и независимого Близнеца в настоящую пытку, с постоянными досмотрами, проверками и сценами ревности. А Скорпион будет страдать от тотального недоверия любимому человеку и попыток отыскать минимальное подтверждение его измен. Кроме того, в таком союзе неизбежно разгорится борьба за власть, в которой так и не будет выявлен победитель. Партнерам предстоит жить в упреках друг к другу и под постоянным давлением, что явно не будет способствовать возникновению гармонии. Наконец Близнецы и Скорпионы совершенно не подходят друг другу в сексе. Их постель станет полем битвы, рингом, но никак не плацдармом для чувственных наслаждений. Даже в сексе эти личности будут пытаться подмять под себя партнера и установить лидерство. А неумение уступать – первый шаг к расставанию.

