В Румынии отмечают сотую годовщину Великого объединения

В Румынии отмечают главный национальный праздник. Сегодня - сотая годовщина Великого объединения, и парад в Бухаресте был особенно масштабным. Участием в нем приняли почти четыре тысячи военнослужащих, включая 500 солдат из стран-членов НАТО, Украины и Молдовы.

Под Триумфальной аркой прошла колонна из 350-ти единиц военной техники. Впервые на парад вывели ракетные установки Patriot.

В небо над Бухарестом подняли 50 вертолетов и самолетов. Командование армии решило с этого года не использовать на парадах советские МИГ-21.

Несколько подразделений вышли на парад в форме, которую носили сто лет назад.

Еще один военный парад состоится сегодня в Алба-Юлии. Участие в нем примут 1800 военных и 185 единиц техники.

Национальный день Румынии и столетие объединения отмечают и в Кишиневе. У Театра оперы и балета пройдет концерт, а вечером здание парламента осветят в цветах трилокора.