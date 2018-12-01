В Виндзорском замке зажгли огни на "королевской" елке

В Виндзорском замке зажгли огни на "королевской" елке. В часовне Святого Георгия поставили семиметровое дерево, срубленное в парке неподалеку. Украсили ель золотистыми игрушками - шарами, миниатюрными коронами, фигурками птиц и животных.

Традицию наряжать елку к Рождеству в Великобритании соблюдают со времен королевы Шарлотты - с середины 18-го века.

Члены монаршей семьи отмечают праздник в Сандрингемском дворце, но елки ставят во всех резиденциях. В Виндзоре с сегодняшнего дня принимают посетителей.

Там же проходит выставка, посвященная свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.