Первые рождественские елки появятся на рынках в середине декабря

В питомниках компаний, подведомственных Агентству Moldsilva, рубка хвойных деревьев начнется в середине декабря, после чего на рынках страны появятся первые рождественские елки.

В этом году отраслевые структуры намерены продать 64 тыс. елок (на 6 тыс. больше, чем в 2017 году), из которых 61 тыс. – ели и 3 000 – сосны. Также планируется продать 8 500 елочных композиций. Больше всего елок и сосен вырастили питомники в Страшенах, Единцах, Кишиневе, Ниспоренах и Калараше, передает Молдпрес.

Представители Moldsilva отметили для агентства, что, как правило, сотрудники питомников рубят елки в зависимости от заказов. «Основными заказчиками являются государственные и частные предприятия, однако приходят к нам за елками и физические лица. В любом случае, мы рубим елки, когда договор купли-продажи уже подписан, чтобы избежать потерь, а неиспользованные елки продолжают расти в питомниках в ожидании новых праздников», - отметили представители Moldsilva

Высота елки колеблется от одного до шести метров. Наиболее востребованными являются хвойные деревья высотой около 1,5 метра, цена одного метра осталась неизменной по сравнению с прошлым годом и составит 36 леев (от производителя).

Перед установкой, елкам необходимо акклиматизироваться. Если их опрыскивать ежедневно, а помещения проветривать, елки дольше будут радовать нас своей свежестью.

В случае незаконной рубки смолистых деревьев, включая ель и сосну, в лесном хозяйстве или причинения ущерба зеленым насаждениям в результате незаконной рубки предусмотрен штраф, для физических лиц - от 40 до 50 условных единиц, а для юридических - от 400-500 условных единиц или неоплачиваемая работа в пользу общества, в соответствии со ст. 122, 124 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, и выплата ущерба, причиненного в результате незаконной рубки деревьев и плантаций, в соответствии с Лесным кодексом.