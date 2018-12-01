В рамках кампании, запущенной правительством «Новая жизнь», молдавские семьи с сегодняшнего дня будут получать наборы для новорожденных.
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду вручила сегодня в Муниципальной больнице №1 первые наборы для новорожденных, передает Молдрес.
В декабре будут выделены 2 84422 наборов всем родильным домам в стране, чтобы все семьи могли получить наборы для новорожденных.
В набор вошли: плед, комплект детского постельного белья, подгузники, средства гигиены, одноразовые влажные салфетки, плюшевая игрушка, матрац и информационные материалы для мам. Все предметы отечественного производства, за исключением пакета подгузников.
«Мы надеемся, что благодаря этой инициативе мы увеличим уровень рождаемости в Республике Молдова, предоставляя дополнительную помощь семьям с детьми», - сказала Раду.
В 2017 году в Молдове родилось более 30 тыс. детей. Практика дарения наборов для новорожденных существует в ряде стран мира, условием является, что все предметы в наборе должны быть отечественного производства.
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
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