В декабре около 30 тысяч молодых родителей получат наборы для новорожденных

В рамках кампании, запущенной правительством «Новая жизнь», молдавские семьи с сегодняшнего дня будут получать наборы для новорожденных.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду вручила сегодня в Муниципальной больнице №1 первые наборы для новорожденных, передает Молдрес.

В декабре будут выделены 2 84422 наборов всем родильным домам в стране, чтобы все семьи могли получить наборы для новорожденных.

В набор вошли: плед, комплект детского постельного белья, подгузники, средства гигиены, одноразовые влажные салфетки, плюшевая игрушка, матрац и информационные материалы для мам. Все предметы отечественного производства, за исключением пакета подгузников.

«Мы надеемся, что благодаря этой инициативе мы увеличим уровень рождаемости в Республике Молдова, предоставляя дополнительную помощь семьям с детьми», - сказала Раду.

В 2017 году в Молдове родилось более 30 тыс. детей. Практика дарения наборов для новорожденных существует в ряде стран мира, условием является, что все предметы в наборе должны быть отечественного производства.