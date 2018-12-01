Первые дни зимы в Молдове будут морозными

Начало декабря обещает мыть морозным, затем, согласно прогнозам, относительно потеплеет.

По данным Государственной гидрометеорологической службы (ГГС), до понедельника, 3 декабря, на всей территории страны ожидается температура от -2 °C до -7 °C днем и до -15 °C ночью.

Во вторник, 4 декабря, относительно потеплеет. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 °C до -8°C, а днем от 0 °C до +3°C. Тенденция потепления сохранится до конца недели.

По данным специалистов ГГС, в декабре почти на всей территории страны будет отмечаться отрицательная среднемесячная температура воздуха от -0,2°C на юге до -2,1°C на севере. Однако часто бывают случаи, когда эта среднемесячная температура является положительной.