Михай Гимпу ушел с поста лидера Либеральной партии. На очередном съезде он передал бразды правления племяннику, оставшись почетным председателем формирования.
"Я свое дело сделал. Это мой последний мандат. Большое спасибо вам всем. Будущему председателю партии желаю все преодолеть", - говорит почетный председатель ЛП Михай Гимпу.
На пост председателя ЛП также выдвинули Романа Боцана и Валериу Мунтяну, но оба поддержали кандидатуру Дорина Киртоакэ.
"Нам нужно много работать, чтобы быть справедливыми по отношению к простым гражданам. Мы учимся на прошлом опыте, но идем вперед с нашим идеалом", - сказал председатель ЛП Дорин Киртоакэ.
По данным последнего опроса ИМАС, шансы пройти в парламент у Либеральной партии невелики - ее поддержали 2% респондентов. А в опросе Ассоциации социологов и демографов, ЛП в список предпочтений избирателей вообще не попала.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md