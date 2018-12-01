Михай Гимпу подал в отставку

Михай Гимпу ушел с поста лидера Либеральной партии. На очередном съезде он передал бразды правления племяннику, оставшись почетным председателем формирования.

"Я свое дело сделал. Это мой последний мандат. Большое спасибо вам всем. Будущему председателю партии желаю все преодолеть", - говорит почетный председатель ЛП Михай Гимпу.

На пост председателя ЛП также выдвинули Романа Боцана и Валериу Мунтяну, но оба поддержали кандидатуру Дорина Киртоакэ.

"Нам нужно много работать, чтобы быть справедливыми по отношению к простым гражданам. Мы учимся на прошлом опыте, но идем вперед с нашим идеалом", - сказал председатель ЛП Дорин Киртоакэ.

По данным последнего опроса ИМАС, шансы пройти в парламент у Либеральной партии невелики - ее поддержали 2% респондентов. А в опросе Ассоциации социологов и демографов, ЛП в список предпочтений избирателей вообще не попала.





