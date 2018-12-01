В Молдове и Румынии на день отказались от оплаты за роуминг

Молдова и Румыния на день отказались от платы за роуминг. Договорились об этом на совместном заседании кабминов двух стран 22 ноября. Тогда же начали переговоры о полной отмене тарифа.

1 декабря граница перестанет быть препятствием для румын и молдаван, по крайней мере с точки зрения связи. Люди по обе стороны границы могут говорить по телефону, оплачивая звонки по национальным тарифам, без тарифа за роуминг. "Это красивый жест с обеих сторон. А если плату отменят совсем, будет очень хорошо". "Это было бы здорово. Там учатся наши дети и внуки учатся, там целые семьи". Жители соседней страны тоже оценили начинание. "Это правильное решение, мы сможем чаще общаться с родными и коллегами". "У нас в Молдове друзья, с которыми мы познакомились на море". Также Молдова обсуждает возможность отмены тарифа на роуминг со странами Евросоюза. Этот вопрос рассматривали на саммите Восточного Партнерства в Брюсселе. Также переговоры ведутся со странами ГУАМ - Грузией, Украиной и Азербайджаном.





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