После нажатия на кнопку на экране появляется информация об экстренном вызове. Появляются координаты автомобиля и направление движения.

Чтобы система заработала, службе 112 нужно адаптировать серверы. Но прежде необходимо внести поправки в законодательство.

"Такие вызовы нужно обрабатывать особо, операторы должны обнаруживать их в сети. Информационная система 112 готова получать эти вызовы, но нужно скорректировать нормативную базу", - говорит замдиректора Службы экстренной помощи 112 Константин Горинчой.

Еще одна инициатива - оснастить машины экстренных служб информационными терминалами. Так информацию о происшествиях будут сразу получать спасатели.

"Не нужно будет тратить время на общение экипажа с диспетчером. Также экипаж сможет доложить о результате вмешательства прямо в системе. Не придется звонить и объясняться, это тоже потеря времени", - сказал КОНСТАНТИН ГОРИНЧОЙ/замдиректора Службы экстренной помощи 112 Константин Горинчой.

"В момент аварии — это оборудование передает всю информацию - место, где произошло ДТП, с какой скоростью ехала машина, двигалась ли она после аварии. Служба 112 получает эту информацию и отправляет спасателей", - сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

У экстренных служб по всей стране - около тысячи спецмашин. Терминал для каждой обойдется примерно в три тысячи евро. Деньги на их приобретение выделят из госбюджета.

Единую службу экстренной помощи в Молдове запустили в июле этого года. С тех пор по номеру 112 поступило больше двух с половиной миллионов вызовов.