Знаменитый китайский и голливудский актер Джеки Чан в своих мемуарах «Never Grow Up» («Никогда не взрослей») назвал себя ужасным отцом и признался в плохом отношении к женщинам и злоупотреблении алкоголем.
В книге он рассказал, что, обретя славу, «пустился во все тяжкие»: бездумно тратил деньги, злоупотреблял алкоголем и неоднократно пользовался услугами проституток, отмечает Daily Mail.
«После того как ты пожил в бедности, деньги дают тебе ощущение уверенности. Мне нравилось, чтобы рядом было много людей. Лет 10 назад я за один год потратил $2 млн на оплату еды других людей. Я делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы, коробки дорогого вина», — пишет актер.
По его словам, однажды, будучи пьяным, он за один день разбил дорогостоящие Porsche и Mercedes-Benz.
Кроме того, Джеки Чан рассказал, что ужасно относился к своей первой девушке и старался избегать ее. После женитьбы на Жоан Линь его одолели параноидальные мысли, и он прятал от супруги деньги, передает Известия.
Однажды в очередном приступе гнева во время ссоры с женой актер кинул через всю комнату своего маленького сына Джейси, а позже изменил Линь с бывшей «Мисс Азия» Элейн Нг.
По словам звезды Голливуда, все его плохие поступки были следствием незрелости и неуверенности в себе.
О своей дочери Этте У Чжолинь Чан не написал ничего. Хотя ранее 19-летняя девушка рассказала СМИ, что отец выгнал ее из дома, узнав о нетрадиционной сексуальной ориентации.
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