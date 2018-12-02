В США самолет упал на центр для детей, погибли два человека

В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом. Об этом сообщил телеканал NBC6.

Отмечается, что, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 декабря. Оба погибших находились на борту самолета. Пожарная служба города информировала, что после падения самолета в здании произошел пожар, который удалось быстро локализовать. Восемь взрослых и пять детей эвакуировали, они не пострадали, передает Корреспондент. Инцидент будет расследовать Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок. Developments on plane crash in Fort Lauderdale



- 2 dead (passenger & pilot)

- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport

- Building was a therapy center for children with autism

- 1 teacher was hurt getting children out but is ok

- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40 — Andrew Dymburt (@DymburtNews) 1 декабря 2018 г.

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