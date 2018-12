Отмечается, что, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 декабря. Оба погибших находились на борту самолета.

Пожарная служба города информировала, что после падения самолета в здании произошел пожар, который удалось быстро локализовать. Восемь взрослых и пять детей эвакуировали, они не пострадали, передает Корреспондент.

Developments on plane crash in Fort Lauderdale



- 2 dead (passenger & pilot)

- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport

- Building was a therapy center for children with autism

- 1 teacher was hurt getting children out but is ok

- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40