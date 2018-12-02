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Неизвестные разбили бутылкой пива стекло столичного троллейбуса
// фото: соцсети
11:47, 02 Dec 2018
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Минувшей ночью в Кишиневе неизвестные разбили стекло троллейбуса.

Хулиганы кинули бытулку пива в стекло троллейбуса и разбили его. Фото происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. 

"Так и живем"

"Это глупо, нам самим же предется ездить на этих поломанных троллейбусах"

NESIMÅ¢IRE TOTALÄ! ÃncÄ un troleibuz din CapitalÄ, distrus (FOTO)

Напомним, это не первый одобный случай в столице. В ноябре этого года неизвестный встрелил в проезжающий троллейбус из пневматического пистолета.




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