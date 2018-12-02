Неизвестные разбили бутылкой пива стекло столичного троллейбуса

Минувшей ночью в Кишиневе неизвестные разбили стекло троллейбуса.

Хулиганы кинули бытулку пива в стекло троллейбуса и разбили его. Фото происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

"Так и живем"

"Это глупо, нам самим же предется ездить на этих поломанных троллейбусах"

Напомним, это не первый одобный случай в столице. В ноябре этого года неизвестный встрелил в проезжающий троллейбус из пневматического пистолета.