"Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на Таймс-сквер! Она сказала "да" — он был настолько рад, что уронил кольцо в решетку", — рассказали полицейские.



Они добавили, что даже очистили ювелирное украшение от грязи, и выразили надежду, что смогут вернуть его "счастливой паре", пишет РИА Новости.

Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к этой ситуации.

"Теперь каждая их ссора будет заканчиваться словами: "Как минимум не я уронила помолвочное кольцо в канализационную решетку"", — пошутил @jimreittinger.

"Это и самая печальная, и самая смешная на свете история с предложением руки и сердца. Будет о чем рассказать внукам", — написала @RaychelTania.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them?