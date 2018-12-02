Конфликт в Керченском проливе обсудили на саммите G-20

Несколькими фразами обменяли лидеры США и России на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Путин прокомментировал их встречу "на ногах" на пресс-конференции.

Владимир Путин также высказал мнение о продолжающемся конфликте в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести заседание в нормандском формате, чтобы найти компромисс по вопросу освобождения украинских моряков.

”Хотелось бы уточнить, что украинские корабли должны иметь доступ к своим портам в Азовском море. Это прописано в договоре 2003 года. Россия должна выполнять свои обязательства", - сказала канцлер Германии Ангель Меркель.

25 ноября три украинских корабля были задержаны российскими военно-морскими силами с применением оружия при попытке прохода через Керченский пролив. В Москве заявляют о незаконном заходе украинских кораблей в закрытую акваторию. Украина настаивает, что заранее предупредили российскую сторону о своем намерении.







