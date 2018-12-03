Они обитают глубоко в океане, их не заботит, что зима близко.
Три новых вида морских червей получили необычные имена в честь персонажей «Игры престолов», сообщает LiveScience, передает Моя Планета.
Одного назвали Abyssarya acus в честь Арьи Старк, а двух других — Hodor hodor и Hodor anduril в честь неуклюжего, но верного Ходора. Новые виды относятся к семейству многощетинковых червей Polynoidae, которое насчитывает почти 900 разновидностей. Они обитают в водах Тихого океана на глубине 4-5 км.
Черви Hodor hodor длиной 11 мм состоят из 24 сегментов и имеют девять пар конечностей. Его родственник, Hodor anduril, примерно тех же размеров. Примечательно, что его название имеет еще одну «литературную» аллюзию: слово «anduril» напоминает название меча Арагорна «Андруил». Abyssarya acus заметно меньше: 5 мм в длину и только 18 сегментов. Это не первый случай, когда животных называют в честь известных персонажей: один из видов китайских гиббонов назван по имени Люка Скайуокера.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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