Ученые увидели взрыв звезды, но ее "поведение" не похоже на изученные аналогичные объекты.
Астрономы зафиксировали аномальный взрыв сверхновой звезды. Излучение объекта является необычным для подобных звезд. Об этом сообщает arXiv, передает Корреспондент .
Ученые зафиксировали резкий всплеск излучения в первые дни после взрыва звезды ASASSN-18bt. Такое "поведение" сверхновой является аномальным и остается загадкой.
Чаще всего после взрыва белого карлика в нем начинают вновь протекать термоядерные процессы. Это становится возможным, когда звезда "пополняется" веществом. Необходимое его количество взорвавшаяся сверхновая может получить, поглотив часть вещества "звезды-компаньона", или полностью сливается с другим белым карликом.
Но в случае с ASASSN-18bt, астрономы не обнаружили рядом ни одного достаточно массивного тела, которое могло бы "отдать" свое вещество. Ученые предполагают, что такое поведение сверхновой связано с уникальным распределением радиоактивных изотопов в веществе погибшего белого карлика. Астрономы продолжают наблюдения и пытаются найти подтверждение этой теории.
Накануне астрономы установили, сколько света выработала Вселенная. Получившееся число имеет 84 ноля. Ранее специалисты узнали, что люди занимались астрономией 17 тысяч лет назад.
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