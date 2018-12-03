В Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским

В центре австралийского Брисбена два стрелка открыли огонь по полиции и забаррикадировались в жилом доме.

В центре австралийского Брисбена двое неизвестных устроили в понедельник, 3 декабря, перестрелку с полицией,передает Корреспондент.

Как сообщило главное управление полиции штата Квинсленд, центр города перекрыт, а нападавшие забаррикадировались в одной из квартир жилого дома в районе Оушенфлауэр.

"Офицеры были вызваны по адресу на Коронэйшион-драйв для проведения следственных действий, когда заметили двух вооруженных мужчин. По сотрудникам полиции был открыт огонь, но никто не пострадал. Двое мужчин забаррикадировались в одной из квартир", - говорится в сообщении.

Улицы в центре города перекрыты. Также прекращено паромное сообщение между районом Оушенфлауэр и другими частями Брисбена.