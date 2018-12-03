В США по меньшей мере 25 человек пострадали в результате торнадо

По меньшей мере 25 человек пострадали, не менее 100 зданий разрушены в результате торнадо в штате Иллинойс, сообщает телеканал Weather Channel.

По данным телеканала, стихийное бедствие привело к разрушениям в городе Тейлорвилл в центральной части штата, школы города будут закрыты в понедельник, передает РИА Новости.

Телеканал добавляет, что сообщается о 22 случаях торнадо в центральной и южной частях штата.

В субботу власти штата выпустили предупреждение о торнадо, которое потом повысили до чрезвычайной ситуации.