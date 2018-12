По данным телеканала, стихийное бедствие привело к разрушениям в городе Тейлорвилл в центральной части штата, школы города будут закрыты в понедельник, передает РИА Новости.

Телеканал добавляет, что сообщается о 22 случаях торнадо в центральной и южной частях штата.

В субботу власти штата выпустили предупреждение о торнадо, которое потом повысили до чрезвычайной ситуации.

The scene in #Taylorville after a #tornado stormed through, destroying dozens of homes and businesses in its path. So far 21 ppl have been sent to the hospital, just 1 is in critical condition. Ameren has been working overnight to restore power to roughly 2,500 homes. @WCIA3 pic.twitter.com/A3VudafwZQ