ДТП из-за гололеда: на Буюканах столкнулись легковушка и такси

Два человека пострадали этой ночью в результате аварии на столичной улице Василе Лупу. Там столкнулись легковушка и машина такси. Таксиста и его пассажирку доставили в больницу.

По данным полиции, один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге, и врезался в другую машину. А гололед на проезжей части образовался из-за того, что там прорвало водопровод и вода текла более двух часов.

Приехавшие на место аварии рабочие Apă-Canal перекрыли воду, и уехали, не исправив неполадки. В итоге две многоэтажки и воинская часть остались без воды.