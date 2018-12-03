В Молдове запустят проект направленный на помощь людям с ограниченными возможностями

На этой неделе запустят социальный проект "Мобильная команда", направленный на помощь людям с ограниченными возможностями, а также их семьям.

Кроме того, Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты организует тематическую фотовыставку и публичные дебаты, на которых обсудят проблемы таких людей. Также будут представлены результаты пилотного проекта Службы телефонной помощи таким гражданам.

Мероприятия проведут по случаю Всемирного дня людей с ограниченными возможностями, который отмечают сегодня. А в конце недели наградят предпринимателей, взявших на работу таких граждан. По данным Минздрава, в нашей стране проживают 180 тысяч человек с особыми потребностями, 11 с половиной тысяч из них - дети. Всемирный день людей с ограниченными возможностями отмечают с 1992 года.





