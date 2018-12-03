Рождественскую ярмарку в центре столицы откроют 15 января

И в этом году правительство откроет в центре столицы Рождественскую ярмарку. Организуют ее на участке улицы 31 августа между улицами Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Она откроется 15 декабря и продлится до 15 января.

В прошлом году ее организовали впервые по инициативе премьера Павла Филипа. За время действия ярмарки ее посетили более миллиона человек.

Кроме того, при поддержке правительства на ней побывали почти пять с половиной тысяч детей из социально-уязвимых семей.