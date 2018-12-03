Понтифик призвал христиан Ближнего Востока оставаться там в качестве посланцев милосердия, прощения и примирения.
ВАТИКАН, 3 декабря, сообщает ТАСС. Папа Римский Франциск зажег 2 декабря свечу в знак солидарности с многострадальным народом Сирии, сообщает папская пресс-служба. Обращаясь к верующим, собравшимся на римской площади Святого Петра, понтифик призвал всех молодых христиан присоединиться к нему в этой акции и зажечь свои свечи в поддержку сирийского народа, который в течение восьми лет страдает от военных действий.
"Эти огоньки надежды разгоняют тени войны. Мы призываем христиан, живущих на Ближнем Востоке оставаться там в качестве посланцев милосердия, прощения и примирения. Пусть огоньки надежды достигнут в эти дни всех, кто переживает конфликты и в других частях света", - сказал глава Римско-католической церкви.
Всего были розданы 50 тыс. "Свечей во имя мира в Сирии". Эта рождественская кампания начата по инициативе фонда "Помощь церкви, которая страдает". Она, в частности, направлена на сбор средств для оказания необходимой помощи населению пострадавших от конфликта районов Сирии, включая восстановление домов для возвращения христианских беженцев, обеспечение медикаментами и порошковым детским молоком, оказание психологической помощи, оплату школьного обучения, а также подарки к Рождеству.
Первыми "Свечу мира" зажгли дети в сирийских городах, исповедующих как христианство, так и другие религии. Свеча Папы Римского была выполнена ремесленником из Дамаска. На ней изображены десятки сирийских детей и стилизованная голубка в руке ребенка.
Фонд "Помощь церкви, которая страдает" уже проводила кампанию в помощь Сирии в 2011 году, когда были собраны почти €30 млн.
Воскресная проповедь Папы Римского открыла цикл предрождественских молитв, которые будут продолжаться в Ватикане вплоть до 25 декабря.
Комментарии
- Фанаты выяснили дату выхода нового сезона "Черного зеркала"
- Anonymous опубликовали новую порцию документов проекта Integrity Initiative
- Michelin наградил американского шеф-повара тремя звездами
- В США по меньшей мере 25 человек пострадали в результате торнадо
- В Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским
- СМИ:Хашукджи планировал создать движение против саудовских властей
- Конфликт в Керченском проливе обсудили на саммите G-20
- У берегов Чили произошло мощное землетрясение
- В США самолет упал на центр для детей, погибли два человека
- В Тбилиси в жилом доме произошел взрыв
- За выходные в Молдове произошло 18 ДТП: один человек погиб, 22 - пострадали
- Гороскоп на 3 декабря 2018: кому сегодня будет легко
- Фанаты выяснили дату выхода нового сезона "Черного зеркала"
- Сагайдак: Морарь с Филатом обманули молодежь в 2009 году и свергли абсолютно легитимную власть по указанию Кремля
- Сотрудники компании Ted Baker выступили против объятий
- Стали известны последние слова Джорджа Буша – старшего
- В США мужчина неудачно сделал девушке предложение
- Конфликт в Керченском проливе обсудили на саммите G-20
- Неизвестные разбили бутылкой пива стекло столичного троллейбуса
- Новых морских червей назвали в честь персонажей "Игры престолов"
- Ад на Земле: каким знакам зодиака противопоказано быть вместе
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- Окончательно решение: пенсионеры получать по 600 леев перед зимними праздниками
- На Молдову надвигается снегопад: спасатели рассказали, как действовать в сложных погодных условиях
- В Николаевской области раненого пенсионера заживо залили цементом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md