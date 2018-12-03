Папа Франциск зажег свечу в знак солидарности с народом Сирии

Понтифик призвал христиан Ближнего Востока оставаться там в качестве посланцев милосердия, прощения и примирения.

ВАТИКАН, 3 декабря, сообщает ТАСС. Папа Римский Франциск зажег 2 декабря свечу в знак солидарности с многострадальным народом Сирии, сообщает папская пресс-служба. Обращаясь к верующим, собравшимся на римской площади Святого Петра, понтифик призвал всех молодых христиан присоединиться к нему в этой акции и зажечь свои свечи в поддержку сирийского народа, который в течение восьми лет страдает от военных действий.

"Эти огоньки надежды разгоняют тени войны. Мы призываем христиан, живущих на Ближнем Востоке оставаться там в качестве посланцев милосердия, прощения и примирения. Пусть огоньки надежды достигнут в эти дни всех, кто переживает конфликты и в других частях света", - сказал глава Римско-католической церкви.

Всего были розданы 50 тыс. "Свечей во имя мира в Сирии". Эта рождественская кампания начата по инициативе фонда "Помощь церкви, которая страдает". Она, в частности, направлена на сбор средств для оказания необходимой помощи населению пострадавших от конфликта районов Сирии, включая восстановление домов для возвращения христианских беженцев, обеспечение медикаментами и порошковым детским молоком, оказание психологической помощи, оплату школьного обучения, а также подарки к Рождеству.

Первыми "Свечу мира" зажгли дети в сирийских городах, исповедующих как христианство, так и другие религии. Свеча Папы Римского была выполнена ремесленником из Дамаска. На ней изображены десятки сирийских детей и стилизованная голубка в руке ребенка.

Фонд "Помощь церкви, которая страдает" уже проводила кампанию в помощь Сирии в 2011 году, когда были собраны почти €30 млн.

Воскресная проповедь Папы Римского открыла цикл предрождественских молитв, которые будут продолжаться в Ватикане вплоть до 25 декабря.