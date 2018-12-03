В Будештах до конца следующего года построят музей и спортзал

Модернизация инфраструктуры, открытие музея и строительство спортзала. Такие проекты планирует реализовать мэрия коммуны Будешты до конца 2019 года. Об инициативах рассказала администрация коммуны на форуме Демократической партии.

"Необходимо продолжить все проекты, начатые в коммуне Будешты - строительство водопровода, канализации, ремонт дорог. Мы уже выбрали здание, которое с помощью правительства вернем на баланс мэрии, и в котором откроем музей", - сказала мэр коммуны Будешты Нина Костюк.



Руководство Демпартии отметило, что нынешние власти продолжат начатые проекты, такие как "Хорошие дороги для Молдовы", а также повышение пенсий и зарплат.



"Мы сделали все возможное, чтобы поступления в бюджет увеличились на миллиарды, у нас стабильный рост экономики. Все это лишь тогда имеет значение, когда люди чувствуют перемены. И теперь они видят результаты", - сказал вице-председатель ДПМ Сергей Сырбу.



"Мы намерены продолжить эти реформы и дальше. Сплоченная и сильная команда может добиться желаемых результатов", - сказала депутат ДПМ Валентина Ротару.



Отметили перемены и другие участники форума.



"Я работаю в детском саду, и знаю, что с декабря повысят зарплаты. Говорят, примерно на 40%. Более высокая зарплата всегда своевременна", - сказала воспитатель Сильвия Тукилэ.



"Наша коммуна состоит из трех сел, и во всех отремонтировали километры дорог. Это стало возможным лишь при помощи правительства и поддержки Демократической партии", - сказал вице-мэр коммуны Чореску Виктор Слобозяну.



"Наше учреждение тоже ощущает экономико-финансовую часть в том, что касается увеличения зарплат. Поскольку,что говорить, оклады в области образования ниже разумного предела", - сказал директор молодежного центра Будешт Маричика Прока.



На форуме вручили также партбилеты новым членам формирования. Всего на нем собрались представители 13 пригородов муниципия Кишинева.



