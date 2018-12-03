Anonymous опубликовали новую порцию документов проекта Integrity Initiative

Хакеры из группировки Anonymous опубликовали новую порцию документов британского проекта Integrity Initiative.

Представители Anonymous напомнили, что в ноябре уже предали огласке большую порцию документов, касающихся Integrity Initiative,передает РИА Новости.

"Между тем ни организация, ни ее спонсоры не выполнили наши требования и не гарантировали, что сеть кластеров будет использоваться только для борьбы с российской политикой дезинформации. Мы также не получили реакции от лидеров ЕС и международных организаций, хотя люди во многих странах выразили серьезную обеспокоенность данным вопросом", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте cyberguerrilla.org.

Подчеркивается, что Anonymous продолжат публикацию документов до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование деятельности проекта Integrity Initiative на общеевропейском уровне.

Новые документы связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. В частности, в публикациях говорится о "фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками".

Другие данные представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также содержат исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии СИРИЗА".

Проект Integrity Initiative работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с "российской пропагандой и фейковыми новостям". В ноябре хакеры из Anonymous заявили, что Великобритания могла использовать Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством.В числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков — сподвижник Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.





