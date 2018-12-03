Звезда сериала "Кадетство" Иван Добронравов стал отцом

У звезды фильмов "Возвращение", "Перемирие" и сериала "Кадетство" Ивана Добронравова растёт дочь. Этот факт актёр тщательно скрывал последние полгода.

Артист вообще почти не посвящал поклонников в подробности своей личной жизни. О знаменательном событии в жизни семьи страна узнала от старшего брата актёра — заслуженного артиста России Виктора Добронравова. Он упомянул о рождении племянницы Веры в программе "Однажды" на НТВ.

По словам артиста, девочку безумно полюбил дедушка Фёдор Добронравов, который уже опубликовал в Instagram фотографию с маленькой внучкой, пишет life.

Дочь 29-летнему Ивану Добронравову подарила супруга Анна. Они поженились в прошлом году. Известно, что избранницей артиста стала девушка, не имеющая отношения к театру и кино, — она стоматолог по образованию.