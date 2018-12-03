Сотрудники компании Ted Baker выступили против объятий

Сотрудники британского бренда Ted Baker создали петицию с целью отменить объятия как неотъемлемую часть корпоративной культуры. Об этом сообщает Би-би-си.

Компания поспешила отреагировать на обвинения и заявила, что объятия — это часть культуры Ted Baker, но обниматься никого не принуждают, пишет life.

Отмечается, что петиция уже собрала 2000 подписей. Помимо этого, 62-летнего генерального директора Рэя Келвина также обвиняют в неуместных комментариях и неподобающем поведении.

Молодые работницы компании жалуются, что генеральный директор обращался к ним с просьбой сесть к нему на колени или позволить ему сделать массаж ушей.