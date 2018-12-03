Сагайдак: Морарь с Филатом обманули молодежь в 2009 году и свергли абсолютно легитимную власть по указанию Кремля

Журналистка Наталья Морарь и экс-лидер ЛДПМ Влад Филат в 2009 году участвовали в операции по свержению легитимной власти, проведенной спецслужбами Москвы. Бывший глава Отдела предупреждения отмывания денег Banca Socială Сержиу Сагайдак пишет в своей публикации на Фэйсбуке о том, что в результате действий в апреле 2009 года на молдавское публичное пространство были телепортированы два одиозных агента Кремля — Вячеслав Платон и Ренато Усатый.

"Если бы не Наташа с Филатом в 2009 году, я бы по сегодняшний день был на дипломатической службе, но они обманули молодежь и свергли абсолютно легитимную власть якобы за то, что она была коммунистической, а сами ходят с серпом и молотом на лбу. Наивность дорого обходится. Затем Филат привез самых одиозных агентов Кремля в Молдову— Платона и Ренато Усатого", - пишет Сагайдак.

Бывший сотрудник Banca Socială также отметил, что все правительство ЛДПМ контролировалось российскими спецслужбами посредством Влада Филата и Эдуарда Багирова, так называемого российского блогера, бежавшего из Молдовы.

"Воронина свергли русские посредством своих агентов за то, что он отказался подписывать План Козака, а Соглашение об ассоциации в любом случае было бы подписано, потому что на это была политическая воля. Филат всего лишь приступил к переговорам, инициированным предыдущими властями. Еще во время правления Воронина были указания заключить Соглашение об ассоциации, как единственный путь развития Молдовы. Но прилетела Наташа из Москвы со сказками о том, что у нее запрет на пребывание в России вместе с агентом Филатом и Багировым и взяли под контроль всю власть, устроив революцию", - приводит слова Сергея allmoldova.