Фанаты выяснили дату выхода нового сезона "Черного зеркала"

Пятый сезон "Черного зеркала" — сериала о роли высоких технологий в современной жизни — выйдет на Netflix 28 декабря.Первая серия будет называться "Бармаглот"

Пользователь твиттера langdonsslut опубликовал скриншот твита Netflix о дате премьер разных сериалов. Сейчас твит Netflix недоступен,передает Meduza.

В сообщении отмечается, что первый эпизод "Черного зеркала" будет называться "Bandersnatch"(по-русски " ). Это же название в апреле упоминалось в твите пользователя boskee_voitek, опубликовавшего фотографию с места, где проходили съемки сериала.

О том, что "Черное зеркало" выйдет в декабре, ранее сообщилBloomberg. По его информации, в одном из эпизодов зрители смогут влиять на развитие действия, выбирая ту или иную сюжетную линию. Сейчас Netflix работает над несколькими проектами с альтернативными сюжетами.