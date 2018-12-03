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Гороскоп на 3 декабря 2018: кому сегодня будет легко
// фото: Shutterstock
11:32, 03 Dec 2018
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Понедельник обещает для многих стать днем открытий.

Для большинства знаков Зодиака первый рабочий день недели может открыть многие двери, при этом попытайтесь включиться в работу и не конфликтовать с коллегами,передает Обозреватель.

ОВЕН

Овнов этот понедельник готовит к чему-то очень важному. Вероятно, именно в этот день может произойти нечто такое, что в итоге буквально перевернет жизнь с ног на голову. При этом представителей знака будет сопровождать отличное настроение и вряд ли кому-то удастся его испортить.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня прогнозирует Тельцам нелегкий день с точки зрения восприятия происходящих событий. Вам предстоит хорошенько подумать и понять, где вы могли допустить ошибку. Именно в этот понедельник принципиально важно определить для себя пути их решения.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшний день окажется для Близнецов весьма удачным. В первую очередь это будет касаться приобретения полезных знакомств. Наверняка случайно сегодня у вас выстроится интересный разговор с теми, кто поможет решить важные проблемы. Не бойтесь открываться тем, кому не безразлична ваша судьба.

РАК

Окружающие ожидают сегодня от Раков открытого диалога и взаимопонимания. Возможно, в скором времени случится что-то такое, что поможет вам изменить в лучшую сторону мнение о некоторых людях, которые часто находятся возле вас. Присмотритесь повнимательнее к окружающим.

ЛЕВ

В последнее время Львы испытывали сильное нервное напряжение, однако звезды обещают положительную динамику в развитии всех сфер вашей жизни уже сегодня. Держите хвост пистолетом - вас ждут великие дела! Главное - запастись терпением, а также найти в себе силы действовать и принимать решения.

ДЕВА

Дев ждут очень неожиданные сюрпризы. Гороскоп на сегодня говорит, что некоторые неожиданности будут весьма шокирующими, однако в конечном итоге они выльются в положительный результат. Быть может, к некоторым событиям вы будете совершенно не готовы, но при всем этом сейчас как никогда стоит мужественно воспринимать все капризы судьбы.

ВЕСЫ

Присмотритесь к человеку, который давно вызывает у вас интерес. Вероятно, именно сегодня настал тот день, когда вам нужно сесть и поговорить о тех проблемах, которые беспокоят. Не бойтесь задавать вопросы - звезды говорят, что вы получите на них самые правдивые ответы.

СКОРПИОН

Понедельник этой недели - удачный день для того, чтобы завершить дела и поставить окончательную точку там, где до сих пор стояло многоточие. Пришло время прощаться с прошлым, которое давит на вас непосильным грузом. Постарайтесь распрощаться с вещами, которые несут неприятные воспоминания, но в первую очередь стоит проститься с людьми, негативно влияющими на вас.

СТРЕЛЕЦ

Возможно, сегодня Стрельцам покажется, что их жизненная энергия иссякает. Действительно, вы немного устали, так как в последнее время на вас свалилось очень много забот. Гороскоп на этот понедельник говорит, что расслабляться еще не время. Похоже, сегодня вам предстоит сделать последний, решительный рывок.

КОЗЕРОГ

Вероятно, вы можете столкнуться с нелегким выбором, который будет требовать от вас холодного рассудка и благоразумия. Не спешите оглашать свое решение, для начала звезды советуют вам услышать все возможные предложения, которые будут вам озвучены. Обратитесь к друзьям - возможно, кто-то из них сможет дать ценный совет.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев наступает время настоящих открытий: увлекательных и непредсказуемых. Вы можете повстречать интересных людей, которые в итоге сыграют немаловажную роль в будущем. Не жертвуйте общением с близкими, новые связи - это отлично, но не стоит забывать о тех, кто вас любит и ценит.

РЫБЫ

Пришло время начать решать глобальные дела. Наверняка, вы многое откладывали в "длинный ящик", и именно сейчас стоит взяться за решение задач серьезно. Гороскоп на сегодня советует Рыбам хорошенько обдумать все шаги на ближайшее будущее, закатать рукава и упорно работать над воплощением планов в жизнь.




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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Побольше решительности и сосредоточенности.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День придаст решимости Вашим действиям. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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