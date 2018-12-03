Понедельник обещает для многих стать днем открытий.
Для большинства знаков Зодиака первый рабочий день недели может открыть многие двери, при этом попытайтесь включиться в работу и не конфликтовать с коллегами,передает Обозреватель.
ОВЕН
ТЕЛЕЦ
Гороскоп на сегодня прогнозирует Тельцам нелегкий день с точки зрения восприятия происходящих событий. Вам предстоит хорошенько подумать и понять, где вы могли допустить ошибку. Именно в этот понедельник принципиально важно определить для себя пути их решения.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодняшний день окажется для Близнецов весьма удачным. В первую очередь это будет касаться приобретения полезных знакомств. Наверняка случайно сегодня у вас выстроится интересный разговор с теми, кто поможет решить важные проблемы. Не бойтесь открываться тем, кому не безразлична ваша судьба.
РАК
Окружающие ожидают сегодня от Раков открытого диалога и взаимопонимания. Возможно, в скором времени случится что-то такое, что поможет вам изменить в лучшую сторону мнение о некоторых людях, которые часто находятся возле вас. Присмотритесь повнимательнее к окружающим.
ЛЕВ
В последнее время Львы испытывали сильное нервное напряжение, однако звезды обещают положительную динамику в развитии всех сфер вашей жизни уже сегодня. Держите хвост пистолетом - вас ждут великие дела! Главное - запастись терпением, а также найти в себе силы действовать и принимать решения.
ДЕВА
Дев ждут очень неожиданные сюрпризы. Гороскоп на сегодня говорит, что некоторые неожиданности будут весьма шокирующими, однако в конечном итоге они выльются в положительный результат. Быть может, к некоторым событиям вы будете совершенно не готовы, но при всем этом сейчас как никогда стоит мужественно воспринимать все капризы судьбы.
ВЕСЫ
Присмотритесь к человеку, который давно вызывает у вас интерес. Вероятно, именно сегодня настал тот день, когда вам нужно сесть и поговорить о тех проблемах, которые беспокоят. Не бойтесь задавать вопросы - звезды говорят, что вы получите на них самые правдивые ответы.
СКОРПИОН
Понедельник этой недели - удачный день для того, чтобы завершить дела и поставить окончательную точку там, где до сих пор стояло многоточие. Пришло время прощаться с прошлым, которое давит на вас непосильным грузом. Постарайтесь распрощаться с вещами, которые несут неприятные воспоминания, но в первую очередь стоит проститься с людьми, негативно влияющими на вас.
СТРЕЛЕЦ
Возможно, сегодня Стрельцам покажется, что их жизненная энергия иссякает. Действительно, вы немного устали, так как в последнее время на вас свалилось очень много забот. Гороскоп на этот понедельник говорит, что расслабляться еще не время. Похоже, сегодня вам предстоит сделать последний, решительный рывок.
Вероятно, вы можете столкнуться с нелегким выбором, который будет требовать от вас холодного рассудка и благоразумия. Не спешите оглашать свое решение, для начала звезды советуют вам услышать все возможные предложения, которые будут вам озвучены. Обратитесь к друзьям - возможно, кто-то из них сможет дать ценный совет.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев наступает время настоящих открытий: увлекательных и непредсказуемых. Вы можете повстречать интересных людей, которые в итоге сыграют немаловажную роль в будущем. Не жертвуйте общением с близкими, новые связи - это отлично, но не стоит забывать о тех, кто вас любит и ценит.
РЫБЫ
Пришло время начать решать глобальные дела. Наверняка, вы многое откладывали в "длинный ящик", и именно сейчас стоит взяться за решение задач серьезно. Гороскоп на сегодня советует Рыбам хорошенько обдумать все шаги на ближайшее будущее, закатать рукава и упорно работать над воплощением планов в жизнь.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
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