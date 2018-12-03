Гороскоп на 3 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Понедельник обещает для многих стать днем открытий.

Для большинства знаков Зодиака первый рабочий день недели может открыть многие двери, при этом попытайтесь включиться в работу и не конфликтовать с коллегами,передает Обозреватель.

ОВЕН

Овнов этот понедельник готовит к чему-то очень важному. Вероятно, именно в этот день может произойти нечто такое, что в итоге буквально перевернет жизнь с ног на голову. При этом представителей знака будет сопровождать отличное настроение и вряд ли кому-то удастся его испортить.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня прогнозирует Тельцам нелегкий день с точки зрения восприятия происходящих событий. Вам предстоит хорошенько подумать и понять, где вы могли допустить ошибку. Именно в этот понедельник принципиально важно определить для себя пути их решения.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшний день окажется для Близнецов весьма удачным. В первую очередь это будет касаться приобретения полезных знакомств. Наверняка случайно сегодня у вас выстроится интересный разговор с теми, кто поможет решить важные проблемы. Не бойтесь открываться тем, кому не безразлична ваша судьба.

РАК

Окружающие ожидают сегодня от Раков открытого диалога и взаимопонимания. Возможно, в скором времени случится что-то такое, что поможет вам изменить в лучшую сторону мнение о некоторых людях, которые часто находятся возле вас. Присмотритесь повнимательнее к окружающим.

ЛЕВ

В последнее время Львы испытывали сильное нервное напряжение, однако звезды обещают положительную динамику в развитии всех сфер вашей жизни уже сегодня. Держите хвост пистолетом - вас ждут великие дела! Главное - запастись терпением, а также найти в себе силы действовать и принимать решения.

ДЕВА

Дев ждут очень неожиданные сюрпризы. Гороскоп на сегодня говорит, что некоторые неожиданности будут весьма шокирующими, однако в конечном итоге они выльются в положительный результат. Быть может, к некоторым событиям вы будете совершенно не готовы, но при всем этом сейчас как никогда стоит мужественно воспринимать все капризы судьбы.

ВЕСЫ

Присмотритесь к человеку, который давно вызывает у вас интерес. Вероятно, именно сегодня настал тот день, когда вам нужно сесть и поговорить о тех проблемах, которые беспокоят. Не бойтесь задавать вопросы - звезды говорят, что вы получите на них самые правдивые ответы.

СКОРПИОН

Понедельник этой недели - удачный день для того, чтобы завершить дела и поставить окончательную точку там, где до сих пор стояло многоточие. Пришло время прощаться с прошлым, которое давит на вас непосильным грузом. Постарайтесь распрощаться с вещами, которые несут неприятные воспоминания, но в первую очередь стоит проститься с людьми, негативно влияющими на вас.

СТРЕЛЕЦ

Возможно, сегодня Стрельцам покажется, что их жизненная энергия иссякает. Действительно, вы немного устали, так как в последнее время на вас свалилось очень много забот. Гороскоп на этот понедельник говорит, что расслабляться еще не время. Похоже, сегодня вам предстоит сделать последний, решительный рывок.

КОЗЕРОГ

Вероятно, вы можете столкнуться с нелегким выбором, который будет требовать от вас холодного рассудка и благоразумия. Не спешите оглашать свое решение, для начала звезды советуют вам услышать все возможные предложения, которые будут вам озвучены. Обратитесь к друзьям - возможно, кто-то из них сможет дать ценный совет.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев наступает время настоящих открытий: увлекательных и непредсказуемых. Вы можете повстречать интересных людей, которые в итоге сыграют немаловажную роль в будущем. Не жертвуйте общением с близкими, новые связи - это отлично, но не стоит забывать о тех, кто вас любит и ценит.

РЫБЫ

Пришло время начать решать глобальные дела. Наверняка, вы многое откладывали в "длинный ящик", и именно сейчас стоит взяться за решение задач серьезно. Гороскоп на сегодня советует Рыбам хорошенько обдумать все шаги на ближайшее будущее, закатать рукава и упорно работать над воплощением планов в жизнь.