Ученые раскрыли главный секрет чёрных дыр

Учёные из Национальной астрономической обсерватории в Японии выяснили, что на самом деле чёрные дыры представляют собой скопления нескольких видов газа, которые смешиваются внутри образования и постоянно "взрываются" наружу. Как сообщает Daily Mail, наблюдения за объектами с помощью телескопа ALMA позволили выяснить, что такой газ имеет разную плотность, массу и структуру, из-за чего чёрная дыра, по сути, представляет собой огромный химический реактор.

При этом исследователи отметили, что "спиральность" чёрных дыр объясняется просто: газы внутри структуры могут вращаться с огромной скоростью, что позволяет делать ошибочные выводы о её движениях. Физики-теоретики отмечают, что сделать достоверный вывод о природе появления чёрных дыр пока нельзя — несмотря на огромный массив данных и тысячи симуляций, явление до сих пор крайне плохо изучено, а вокруг природы и характера чёрных дыр существуют лишь теоретические догадки и теории, не нашедшие доказательств, передает life.

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