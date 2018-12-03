В Кишиневе зарегистрировали два новых случая заболевания сезонным гриппом

Очередные два случая гриппа AH1N1 были зарегистрированы в столице. Заявление об этом было сделано в рамках еженедельного заседания служб мэрии Кишинева.

Согласно представленной информации, речь идет о 4-летнем ребенке и 17-летнем подростке. В настоящее время они госпитализированы в детскую Муниципальную клиническую больницу инфекционных заболеваний и, соответственно, в Муниципальную клиническую больницу №1. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго – средней тяжести, передает Молдпрес.

На прошлой неделе местные власти объявили о выявлении первого случая заболевания гриппом AH1N1 в этом сезоне у 58-летнего человека.

В то же время около 2 850 человек в столице обратились за помощью в государственные медико-санитарные учреждения с острыми респираторными инфекциями, что на 4% больше по сравнению с прошлой неделей. Наиболее уязвимыми являются дети до 4 лет. Также на прошлой неделе были зарегистрированы 11 случаев туберкулеза.