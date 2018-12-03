В Оргеевском районе отреставрировали усадьбу Сергея Лазо

Восстановленную усадьбу героя гражданской войны Сергея Лазо открыли в коммуне Пятра Оргеевского района. Реставрация дома продолжалась более 10 лет. Завершили работы при содействии правительства. Сергей Лазо был ярым революционером. Он принял активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке.

Построили усадьбу Лазо в 1865 году. Последними ее владельцами были родители бессарабского революционера.



"Это стол, за которым сидел Сергей Лазо. Он был прилежным трудолюбивым мальчиком. Дома у него был кабинет химии и столярная мастерская, и мы постарались воссоздать их на этом столе", - сказала гид музея "Сергея Лазо" Елена Пошница.



Все помещения обустроены в стиле 19 века, в том числе и гостиная.



"Усадьба претерпела много изменений, нам было очень трудно восстановить ее архитектуру", - сказал директор Национального музея истории Евгений Сава.



В межвоенный период усадьба служила Домом культуры, а затем здесь организовали школу. В 70-х годах прошлого века дом стал музеем. После 1991 года его забросили, а реставрацию начали лишь в 2007 году. Она проходила в несколько этапов и обошлась примерно в семь миллионов леев. Деньги выделило правительство.



"Инвестируя в помещичьи дома, в дворянские усадьбы, существующие в Молдове, мы фактически продвигаем нашу страну за рубежом, и используем эти усадьбы для привлечения иностранных туристов", - сказал госсекретарь Министрества образования и культуры Андрей Кистол.



"Мне кажется, здесь очень красиво, все обставлено со вкусом, эта мебель того времени. Музей довольно удачный."



"Для того, чтобы помнить о прошлом, кем была семья Лазо, кто провел здесь жизнь, молодость и старость."



Сейчас усадьба включена в список архитектурных памятников национального значения и является филиалом Исторического музея Молдовы. В следующем году на ее территории обустроят парк. На эти цели кабмин выделил два миллиона леев.





