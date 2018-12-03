Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Суд в Москве подтвердил заочный арест бизнесмена и изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока.

Пресненский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока, обвиняемого в невыплате заработной платы своим сотрудникам. Как уточнили в понедельник в суде, предприниматель объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

Ранее о заочном аресте сообщила газета "Коммерсантъ".

"Постановлением Пресненского суда в отношении Вайнштока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск", - сказал представитель суда.

По его словам, Вайнштоку заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы. Уголовное дело ведет ГСУ СК по Москве. Детали дела в суде не уточнили.