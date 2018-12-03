Два человека погибли при пожарах за последние сутки

61-летний житель села Абаклия Бессарабского района сгорел в собственном доме. Пламя охватило 24 квадратных метра жилища. Причины возгорания устанавливаются.

Еще один пожар произошел в селе Жора де Сус Оргеевского района. Там тоже погиб пожилой мужчина. Он отравился угарным дымом.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, на печи загорелось одеяло, а затем пламя распространилось по комнате. Всего с начала года произошло более полутора тысяч пожаров, в которых погибли 99 человек.