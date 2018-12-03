Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Журнал Forbes оценивал состояние руководителя Groupe Bruxelles Lambert в $5,8 млрд.

Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер, скончался в понедельник в возрасте 92 лет. Об этом сообщили журналистам в его холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL),передает ТАСС.

"GBL с грустью сообщает о кончине Альберта Фрера. На протяжении более трех десятилетий под его руководством компания стала одним из крупнейших холдингов Европы", - отмечается в заявлении холдинга.

Альберт Фрер - бельгийский миллиардер, "бизнесмен Европы последней четверти XX века", как его назвал журнал Forbes, оценивший состояние бельгийца в $5,8 млрд.

Как утверждают аналитики, именно благодаря деятельности Фрера Бельгия стала почетным членом мирового бизнес-сообщества. Он разбогател в 1970-е годы, когда продал свои активы в сталелитейной отрасли государству. Кроме GBL, которой он руководил до 2015 года, Фреру принадлежали доли в таких компаниях, как нефтедобывающая Total, производитель цемента LafargeHolcim, алкогольный гигант Pernod Ricard и производитель одежды класса люкс Burberry.