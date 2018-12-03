Беременная звезда "Орла и решки" вышла замуж

Знаменитая телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко рассказала о своей свадьбе.

Накануне рождения первенца беременная телезвезда узаконила отношения с 33-летним российским певцом Владом Топаловым, поделилась она в интервью Viva.



"Это случилось 25 октября. Так совпало, что именно в этот день у самых дорогих для меня мужчин – у моего папы и у Влада день рождения. А у папы еще и юбилей был – 55 лет! Не зря говорят, что женщина выбирает супруга, похожего на отца. В итоге предложила объединить все три события в одну дату", - отметила Тодоренко.

По ее словам, это была скромная церемония, на которой присутствовали только родители и самые близкие родственники, передает УНИАН.

"Выбрала летящее платье кофейного цвета бренда N°21. Мы специально придумали провести свадьбу в стиле casual и попросили всех наших гостей надеть джинсы и любой белый верх, чтобы всем было удобно и комфортно", - поделилась ведущая.



