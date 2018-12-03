Кольцо "Виагра"и первый выпуск Playboy проданы на аукционе

Красная куртка, которую носил основатель Playboy Хью Хефнер, собрала 41 600 долларов на аукционе в Лос-Анджелесе.

Фанаты и коллекционеры хватали пишущую машинку, на которой он работал в колледже, и первый выпуск журнала,передает Mignews.

Самым высоким кассовым товаром оказалась пишущая машинка, которую он использовал для написания копии для первого выпуска журнала в 1953 году. Ее продали за 162 500 долларов, а его личная копия самого журнала с участием Мэрилина Монро продана за 31 250 долларов.



Среди более необычных предметов было золотое кольцо в виде синей пилюли виагры, лекарства, которое позволяет мужчинам поддерживать эрекцию. Его продали за 22 400 долларов.