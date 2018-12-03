В Сети жалуются на свастику в картах Google

Пользователи Сети в нескольких странах пожаловались на то, что гостиницы и отели обозначены на картах свастикой.

В нескольких городах разных стран на Google Maps появилась свастика. Об этом сообщают пользователи приложения,передает Корреспондент.

Значком со свастикой на Гугл картах были отмечены все гостиницы, отели и хостелы. Символ вызвал возмущения пользователей. Некоторые пишут, что даже не поверили своим глазам.

В Google объяснили, что значком свастики, закрученной против часовой стрелки, обозначают буддийские храмы. Значок появился над отелями в результате сбоя программы. Над его устранением уже работают.

В буддизме свастика, закрученная против часовой стрелки, ассоциируется с совершенством. Также свастика присуща культурам древних славян и индийцам. Из-за использования этих символов Третьим рейхом во время войны, свастика начала ассоциироваться с нацистами.