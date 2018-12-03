Катар со следующего года выходит из ОПЕК

Катар с 2019 года выходит из ОПЕК.Арабское государство является крупнейшим экспортером сжиженного газа.

Поэтому власти Дохи решили развивать эту область и увеличить объем продукции с 77 до 110 тонн в год. При этом власти отметили, что продолжат выполнять все международные договоренности.

В прошлом году Саудовская Аравия объявила Катару политический и экономический бойкот, обвиняя правительство Дохи в поддержке террористических организаций.







