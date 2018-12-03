Сергей Сырбу: цель реферундума 25 февраля - реформирование политического класса и повышение ответственности депутатов

Цель консультативного референдума, который проведут 24 февраля 2019 года, одновременно с парламентскими выборами - реформирование политического класса и повышение ответственности депутатов. Такого мнения придерживаются гости передачи "В центре внимания" на телеканале Publika. По словам демократа Сергея Сырбу, одного из авторов инициативы, сокращение числа депутатов повысит эффективность работы парламента.

А директор консалтинговой компании "Intellect Group" Ян Лисневский считает, что, благодаря сокращению числа депутатов, в парламент попадут только самые достойные кандидаты.



Коснулись гости передачи и вопроса отношений парламента с президентурой. В минувшую пятницу спикер Андриан Канду дал понять, что Игоря Додона могут отстранить от должности из-за постоянного нарушения им Конституции.



Рассказал Сергей Сырбу и о петиции Демпартии, зарегистрированной в офисе Делегации ЕС в Молдове. Демократы просят помощи в расследовании по делу причастности ЛДПМ и ее бывшего члена, нынешнего лидера ПДС Майи Санду, к банковскому мошенничеству.



Согласно ДПМ, Влад Филат, Майя Санду, а также другие члены ЛДПМ, путешествовали за границу на деньги, украденные из трех проблемных банков.

В настоящее время молдавские власти расследуют хищение средств совместно с иностранной компанией.



