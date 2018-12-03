Отключения воды в столице

Отключения воды в секторе Рышкань.Потребители, проживающие на улице Студенцилор, 7/7, в столичном секторе Рышкань, останутся без холодной воды во вторник, 4 декабря.

Водоснабжение будет приостановлено и на улице М. Костин, 8–10, 13–19, 18/2, включая номера с дробью, а также на проспекте Москова, 8–10, 18–20, 14, 7/3, включая номера с дробью, передаёт IPN.



Подача воды будет прервана с 09.00 до 17.00. Как сообщает „Apă-Canal Chişinău”, на этот период запланированы работы по замене клапанов и водомеров. Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.