Ученые: холод повышает риск естественной смерти

В Китае ученые проанализировали влияние низких температур на организм человека. Специалисты пришли к выводу, что низкие температуры повышают риск преждевременной смерти. Об этом сообщает China Daily.

Специалисты китайского центра по контролю и предотвращению заболеваний проанализировали данные более 1,8 миллиона случаев естественной смерти. Оказалось, что холод является одним из основных природных факторов, приводящем к смерти человека, передает Корреспондент.

Холод негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и автономную нервную систему человека. Низкая температура влияет на кровяное давление и воспалительные процессы. Переохлаждение ослабляет иммунитет, и повышает опасность заболеть на протяжении двух недель после промерзания.

Наиболее уязвимыми к холоду являются дети, женщины и люди старшего возраста.

Также ученые узнали, что самой благоприятной температурой для людей является 22,8 градуса.